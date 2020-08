Rifiuti e Piombino, Rimateria chiude le porte ai controlli dell'amministrazione

Ven, 28/08/2020 - 18:43 — Costanza Castiglioni

Piombino è di nuovo al centro delle polemiche per la grave situazione ambientale di cui è protagonista da anni. Si tratta un argomento molto delicato, quello dei rifiuti. Ogni tipo di rifiuti, dalle ecoballe trovate sui fondali del nostro mare proprio qualche giorno fa, fino all'incessante attività di Rimateria, discarica a cielo aperto chiamata anche, e non a caso, "Monte Puzzo".

Peccato perchè Piombino è situata su un promontorio bellissimo, con una Piazza che sembra toccare quasi le isole dell’arcipelago in certe giornate con poco vento, regno di cetacei ed area protetta, il tutto messo a dura prova a causa di una politica scellerata, ridotta ad essere polo nazionale di raccolta, lavorazione, smaltimento, stoccaggio e spedizione di rifiuti speciali non pericolosi, ma, ahinoi, anche pericolosi.

Dalla nostra inchiesta di ormai quasi un anno fa, poco e nulla è cambiato. Anzi, nonostante la nuova amministrazione guidata dal sindaco Ferrari, eletto proprio nel 2019, abbia provato a frenare decisamente questa pericolosa prassi consolidata del trattamento dei rifiuti, sul territorio continuano senza indugio a lavorare aziende specializzate come RiMateria, Wecologistic/(Permare), Tyrebirth. Adesso anche la PIM.

Direte voi, dov'è il problema se delle aziende lavorano ai rifiuti? Nessuno, a patto che venga tutelato l'ambiente. Infatti da quanto appreso dal post sulla pagina Facebook del sindaco di Piombino, "Rimateria si ostina a non permetterci l'ingresso in discarica per i carotaggi pur essendo state concordate tutte le procedure." In poche parole i controlli Rimateria li fa interni e non permette alle amministrazioni locali nè di visionarne i risultati, nè tanto meno di accedere all'interno della discarica per eseguire controlli a tutela dei cittadini.