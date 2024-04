Degrado stazione di Firenze: transennate anche le biglietterie self service | Il Sito di Firenze

Thursday, 24 July 2014 – 02:48

Santa Maria Novella

Mar, 22/07/2014 – 00:00 — La Redazione

Nuove transenne alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Dopo il provvedimento che inibisce l’accesso a chi è sprovvisto del titolo di viaggio ai tre binari (su 19 complessivi) dove fanno scalo i treni ad alta velocità, da ieri anche le biglietterie automatiche sono circondate da barriere. Il “serraglio” ha il fine di tenere lontani questuanti, borseggiatori e facchini abusivi che da mesi e mesi imperversano nella stazione fiorentina. Il provvedimento ha creato lunghe code difronte alle biglietterie Trenitalia ed Italo.

