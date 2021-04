Fiorentina 1968-1689: Una stagione da ricordare

Gio, 29/04/2021 - 07:49 — La redazione

Analizzando la storia di questa società non bisogna dimenticarsi che la squadra toscana ha vinto due titoli tricolore negli anni 1955-1956 e 1968-1969,stagione che si è rivelata la migliore della sua storia.

Quell’anno il presidente Nello Baglini decise di puntare sull’argentino Bruno Pesaola affidandogli la panchina.

La rosa era composta dai seguenti giocatori.

Portieri: Claudio Bandoni e Franco Superchi

Difensori: Giuseppe Brizi, Ugo Ferrante, Eraldo Mancin, Bernardo Rogora, Paolino Stanzial

Centrocampisti: il capitano Giancarlo De Sisti, Pierluigi Cencetti, Salvatore Esposito, Claudio Merlo, Giovan Battista Pirovano

Attaccanti: il brasiliano Amarildo ( unico straniero), Lucio Bertogna, Luciano Chiarugi, Mario Maraschi, Giorgio Mariani, Francesco Rizzo.

Il campionato della Fiorentina inizia bene con una vittoria negli ultimi minuti in rimonta per 2 a 1 sul campo della Roma il 29 Settembre, risultato che viene replicato sette giorni dopo in casa contro l’Atalanta.

Alla 3 giornata il Cagliari di Gigi Riva ferma, segnando all’80 il gol del pareggio, la squadra gigliata fissando il risultato sul punteggio di 1 a 1.Ecco un campanello d’allarme che fa spaventare i tifosi inaugurando una serie di partite che non daranno i frutti sperati.

Infatti anche con l’Atalanta arriva un altro pareggio, senza reti, prima di essere sconfitti per 3 a1 in casa dai rivali del Bologna.

La reazione non arriva neanche la domenica successiva visto che la Fiorentina non riesce a segnare contro la Lanerossi Vicenza e Pesaola e la squadra si devono accontentare di un pareggio.

In questo momento però forse scatta qualcosa all’interno dello spogliatoio e inizierà una vera propria rimonta che terminerà con la vittoria dello Scudetto.

Da quella partita arriveranno infatti una serie di vittorie: 1 a 0 vs Sampdoria, 1 a 2 vs Inter, 1 a 0 Verona, 2 a 1 Napoli.

Il pareggio 0 a 0 contro il Torino in trasferta spezza momentaneamente questo ciclo di vittorie che riprenderà con altri due successi nelle domeniche successiva quando la squadra Viola vince contro Pisa per 1 a 0 e Juventus con il risultato di 2 a 1 che vede sempre più protagonista l’attaccante Mario Maraschi, ancora una volta autore del gol decisivo.

Il girone d’andata finisce con il risultato di 2 a 2 nella partita contro il Varese.

Nella seconda parte del campionato la Fiorentina farà ancora meglio visto che non perderà nessuna partita, e chiudendo la stagione con zero sconfitte alla voce partite in trasferta.

Questi sono i risultati:

Fiorentina Roma 0-0

Atalanta Fiorentina 0-1

Fiorentina Cagliari 1-1

Milan Fiorentina 0-0

Bologna Fiorentina 0-0

Fiorentina Lanerossi Vicenza 3-0

Sampdoria Fiorentina 1-1

Fiorentina Inter 1-0

Verona Fiorentina 2-2

Napoli Fiorentina 1-3

Fiorentina Torino 0-0

Palermo Fiorentina 0-0

Fiorentina Pisa 3-1

L’11 Maggio 1969 è una data storica per tutta Firenze e i tifosi della Fiorentina perché la squadra toscana vince 2 a 0 in trasferta a Torino contro i rivali bianconeri della Juventus grazie alle reti segnate nel secondo tempo da Chiarugi e Maraschi si aggiudica il secondo tricolore della sua storia festeggiato nell’ultima giornata con una vittoria per 3 a 1 contro il Varese condannando alla retrocessione i biancorossi.

Con 45 punti ( 2 per la vittoria) la Fiorentina finisce il campionato in testa alla classifica davanti a Cagliari e Milan pari a 41 punti.

Durante quella stagione la Fiorentina partecipa anche alla Coppa Italia, competizione nella quale primeggiò nel girone ma venne esclusa dai quarti per la peggior differenza reti rispetto alle altre squadre.

In Europa i Viola vennero eliminati dalla coppa delle Fiere agli ottavi di finale dai portoghesi del Vitoria Setubal con i seguenti risultati: all’andata sconfitta per 3 a 0 in trasferta e vittoria a Firenze, inutile per passare il turno, per 2 a 1.

Il miglior marcatore di quella stagione fu Mario Maraschi autore di 16 gol totali suddivisi tra 14 in Campionato e 2 nella manifestazione europea.

De Sisti, Maraschi,Superchi e Ferrante furono i giocatori che realizzarono più presenze in Campionato visto che scesero in campo in tutte le partite giocate dalla Fiorentina.