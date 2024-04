Ciclismo: a Gerusalemme il Gran Fondo Giro d’Italia | Il Sito di Firenze

La Città Santa sarà teatro, il prossimo Venerdì 11 ottobre, della prima edizione della Gran Fondo Giro di Italia Gerusalemme.

Gli organizzatori porteranno a Gerusalemme la quinta essenza del mondo del ciclismo amatoriale, la passione italiana per questo sport con la sua straordinaria energia e lo spirito di gruppo dei corridori italiani che saranno in grado di lasciare un’eccezionale impronta nella formula “Gran Fondo”.

I percorsi di gara andranno alla scoperta dei luoghi storici e archeologici di Gerusalemme regalando suggestivi scorci e l’emozione di pedalare sulle strade che hanno visto nascere culture e civiltà.

3 tracciati: 20, 85 e 127 km di lunghezza

Il percorso corto, 20 km, è stato pensate per famiglie (anche con bambini) che non vogliono perdersi la grande opportunità di gustarsi una pedalata in queste terre.

Il medio, 85 km con ben 2400 met ri di dislivello, si snoda sulle montagne che sovrastano la Città Santa regalando panorami suggestivi ma anche vere salite su cui mettersi alla prova.

Il percorso lungo, 127 km e 3000 metri di dislivello, per i partecipanti più preparati e competitivi.

Alcune tra le salite affrontate dai percorsi medio e lungo, saranno cronometrate e prevedono premi per i migliori scalatori sia assoluti che di categoria.

Un servizio di prima classe sarà offerto ai partecipanti, con numerose zone di rifornimento e servizi di assistenza, sia meccanica che medica.

Ospite d’onore alla Gran Fondo Giro d’Italia – Gerusalemme sarà Andrea Bartali, figlio del mitico Gino Bartali che, come narrato nel libro “Gino Bartali, mio papà” e in molti altri testi, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò circa 800 ebrei dai campi di sterminio nazisti grazie a una rischiosissima strategia di falsificazione di documenti di identità. Per questa ragione Gino Bartali venne insignito nel 2005 della Medaglia d’oro al Valor Civile dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ed è stato inserito, nel 2006, nel Giardino dei Giusti del Mondo di Padova.

E proprio in questi giorni anche Israele ha voluto riconoscere lo straordinario operato di Gino Bartoli a favore del popolo ebraico iscrivendolo tra “I Giusti tra le Nazioni” allo Yad Vashem, il memoriale della Scioa di Gerusalemme.

Le Gran Fondo Giro d’Italia sono una serie di manifestazioni ciclistiche di livello mondiale ed internazionale che mette in mostra la passione del ciclismo italiano e la forza di quello spirito del Giro d’Italia, la corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo.

Le Gran Fondo Giro d’Itala sono organizzate da RCS Sport, società organizzatrice di: Giro d’Italia, Milano-Sanremo, Il Lombardia, Tirreno-Adriatico, Strade Bianche, Maratona di Milano e Italian Open di golf.

Le Gran Fondo Giro d’Italia 2013 sono 6 distribuite in tutto il mondo: Monterey, New York, Pasadena, Gerusalemme, Beverly Hills, Miami. Nuove e suggestive destinazioni internazionali sono allo studio per il 2014.

Ospite d’eccezione della manifestazione sarà Gianni Bugno, già vincitore del Giro d’Italia nel 1990 e campione del mondo su strada nel 1991 e 1992.

Per iscrizioni e informazioni:

SHIFT Active Media

RCS Sport cycling press office

Ph. (+44) 01225 448333

Ph.: (+39) 348 5838779

E-mail: matteo.cavazzuti@shiftactivemedia.com

