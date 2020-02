Governo impugna legge Toscana su filiera corta in mense

Ven, 07/02/2020 - 19:31 — La redazione

Il Governo ha impugnato la legge toscana sulla filiera corta nelle mense scolastiche. Lo rende noto l'assessore toscano all'agricoltura Marco Remaschi che parla di "incomprensibile atto del governo" nei confronti di "una legge che rafforza la qualità e la salubrità delle produzioni alimentari destinate alle mense scolastiche, e quindi ai nostri bambini".

L'impugnazione è stata decisa perchè nel testo della legge, approvata a dicembre 2019, alcune norme riguardanti l'aggiudicazione di appalti per la ristorazione scolastica violano l'articolo 117 (primo comma, e secondo comma, lettera e) della Costituzione, sia sotto il profilo della restrizione alla libera circolazione delle merci, sia sotto il profilo della restrizione della concorrenza.

Per Remaschi, "la legge vuol sostenere il mangiare buono, fresco, sano nelle nostre scuole: i prodotti di filiera corta, certificati e trasformati all'interno del territorio regionale, vanno in questa direzione. Inoltre questi prodotti, proprio perche' vengono dal territorio, ci danno maggiori garanzie di freschezza e, per la vicinanza alla destinazione, diminuiscono l'inquinamento causato dai mezzi di trasporto".

"Il senso di questa impugnazione - prosegue Remaschi - mi sfugge anche perchè la legge non prevede finanziamenti a nessun soggetto o comparto economico: la giunta finanzia 'progetti pilota' presentati dai Comuni. In questi progetti deve essere previsto l'utilizzo, nella preparazione dei pasti, di almeno il 50% di prodotti a chilometro zero e il varo di iniziative di informazione e sensibilizzazione".