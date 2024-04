Malaga – Fiorentina 0 a 2: in gol Rossi e Gonzalo | Il Sito di Firenze

Friday, 15 August 2014 – 01:48

Amichevole

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 11/08/2014 – 00:00 — La Redazione

Ottimo esordio della Fiorentina in terra di Spagna che batte 2 a 0 il Malaga e di aggiudica la Costa del Sol. Ieri i Viola sono partiti da Firenze in mattinata e la sera hanno sfidato gli iberici allo stadio La Rosaleda. I gol nel primo tempo: Rossi al 5′ e Gonzalo Rodriguez al 20′.

Stasera alle 21:00 i Gigliati disputeranno a Siviglia la seconda ed ultima amichevole e domani torneranno a Firenze. La diretta della gara sarà trasmessa in video streaming da violachannel.tv.

Friday, 15 August 2014 – 01:48

Amichevole

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 11/08/2014 – 00:00 — La Redazione

Ottimo esordio della Fiorentina in terra di Spagna che batte 2 a 0 il Malaga e di aggiudica la Costa del Sol. Ieri i Viola sono partiti da Firenze in mattinata e la sera hanno sfidato gli iberici allo stadio La Rosaleda. I gol nel primo tempo: Rossi al 5′ e Gonzalo Rodriguez al 20′.

Stasera alle 21:00 i Gigliati disputeranno a Siviglia la seconda ed ultima amichevole e domani torneranno a Firenze. La diretta della gara sarà trasmessa in video streaming da violachannel.tv.