Opinione pubblica e svapo: opinioni positive fra i consumatori

La sigaretta elettronica è stata creata con lo scopo principale di fornire ai fumatori una possibile alternativa all'utilizzo delle sigarette classiche e fare in modo di diminuire o rimuovere completamente questa dipendenza legata al fumo. Successivamente, si è presto trasformata in una vera tendenza, in modo particolari tra i giovani ed ha iniziato ad avere successo per via del vastissimo assortimento degli aromi che si trovano online sui siti specifici come Svapo Store o nei negozi dedicati alla vendita delle sigarette elettroniche.

La sigaretta elettronica è un dispositivo elettronico nato più di 10 anni fa: l'erogazione del tabacco avviene tramite il vapore di un liquido al fine di realizzare un aerosol che viene inalato dalla persona che fuma. Le sensazioni che si hanno con la sigaretta elettronica sono simili al tabacco classico, con la sola differenza che nel dispositivo elettronico non si realizza la combustione (ed è una cosa molto vantaggiosa). In commercio esistono diverse tipologie di sigarette elettroniche con differenti forme dallo stile elegante e dalle dimensioni ridotte o lievemente più grandi in confronto ad altri modelli.

Percezione della sigaretta elettronica da parte dei consumatori

Le persone che utilizzano la sigaretta elettronica la ritengono una soluzione davvero ideale per smettere di fumare. Questa modalità di consumo del tabacco offre un'esperienza di nuova alle persone che intendono fumare con un impatto lieve. In aggiunta a ciò, questo dispositivo elettronico è apprezzato dai fumatori più giovani, grazie al ricco e variegato assortimento di aromi e di kit completi pronti all'uso e facili da usare: per chi non ha mai fumato e preferisce cominciare facendo delle prove, il kit è ideale ed inoltre è un rimedio economico per iniziare con un test di prova.

Utilizzare la sigaretta elettronica apporta alcuni vantaggi: sin dalle prime settimane si può constatare un rilevante miglioramento delle funzioni respiratorie. Questo avviene perché la faringe risulterà molto meno arrossata e quindi la percezione sgradevole di secchezza collegata alla temperatura calda del tabacco e all'esistenza di sostanze, si dissolve in fretta.

Diminuisce anche in modo veloce la sensazione di fastidio fisico al petto e l'infiammazione dei bronchi, consentendo di respirare con libertà, e offrendo in questo modo la possibilità di sostenere sforzi più intensi, grazie alla ripresa celere del respiro.

In seguito a questi vantaggi, quelli seguenti e molto semplici da distinguere sono un tempestivo abbassamento della produzione di muco e secreti eliminati dalle cavità polmonari, insieme ad un miglioramento della percezione del gusto e del senso dell'odorato, che sono le sensazioni che principalmente risentono effetti negativi dovuti al fumo del tabacco classico.

Normalmente, chi usa le sigarette elettroniche arriva a fumare molto meno rispetto a prima e inizia a controllare gradualmente il numero dei tiri, e infatti molti fumatori si limitano ad una sola boccata di fumo in modo occasionale, e con il tempo influisce in maniera favorevole sul prezzo di conservazione.

Un altro beneficio di questo dispositivo a vapore è che il fumatore può stabilire quale aroma preferire e la dose di nicotina da prendere.

Percezione dell’e-cig da parte dei sanitari

I benefici della sigaretta elettronica sono ben evidenti anche alla scienza. Esistono studi che hanno dimostrato che rinunciare alla sigaretta classica per passare a quella elettronica permette a distanza di pochi mesi una diminuzione notevole delle possibilità cancerogene presenti nell'organo. La sigaretta elettronica evapora una sostanza liquida formata dal glicole propilenico, glicerina vegetale, aromi concentrati e tabacco, creando un numero inferiore di residui di liquido. Molti studiosi hanno appreso che il quantitativo delle sostanze nocive nell'organo è estremamente ridotto. Tantissimi fumatori nel corso degli ultimi anni hanno lasciato la sigaretta classica preferendo il dispositivo elettronico, per cessare di fumare o per limitare i problemi salutari e il rischio delle malattie associate al fumo.

Inoltre, la sigaretta elettronica può risultare efficace per tenere d'occhio la dipendenza del tabacco, perché consente di eliminare il catrame e diversi ingredienti tossici. È una sigaretta che non rilascia nessun fumo, di conseguenza difende l'apparato respiratorio di chi fuma e garantisce una diminuzione dei rischi pari al 95% ed è un dato molto significativo.

Percezione degli aromi

Se è da tanti anni che si fuma la sigaretta normale a combustione, occorre darsi del tempo prima di riprendere a percepire e distinguere i sapori o l'olfatto per poter gustare gli aromi concentrati del dispositivo elettronico. In più, la sensazione dell'aroma è causata anche dalla temperatura atmosferica che è fuori: considerato che con una temperatura bassa il glicerolo dentro la sostanza liquida comincia a condensare, questo potrebbe implicare un'alterazione della fragranza, e, di conseguenza, la sua percezione olfattiva.

Le sigarette elettroniche riscuotono tantissimo successo e tra le ragioni principali è compresa la percezione dei sapori. Esistono tantissimi aromi tra cui scegliere: ad esempio il gusto fresco della menta che è il più consueto, oppure si può scegliere alla frutta o caramella, e qualsiasi persona fumatrice è attirata dalla grande scelta degli aromi fruttati messi a disposizione, come il gusto dell'anguria, ciliegia, fragola, frutti di bosco e tantissimi altri.