Arrestato latitante a bordo di un treno ad alta velocità

Gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana hanno arrestato, a bordo treno, nella tratta Firenze Santa Maria Novella - Venezia Santa Lucia, un cittadino moldavo, perché destinatario di un ordine di carcerazione. Vicino alla stazione di Rovigo, gli agenti hanno proceduto all'identificazione dello straniero e da un verifica presso la banca dati, è emerso che l'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, era gravato da un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Venezia per il reato di violenza sessuale, commesso nel 2012. Recentemente rientrato in Italia, senza fissa dimora e privo di una qualunque attività lavorativa, lo straniero è stato accompagnato dai poliziotti presso il carcere di Rovigo, dove dovrà scontare un anno e due mesi di reclusione. Questo risultato operativo, spiega una nota, rientra in un più ampio dispositivo che vede gli agenti della Polizia Ferroviaria impegnati nelle attività di prevenzione e repressione dei reati attraverso mirati servizi anche sui convogli ferroviari. Da primo settembre ad oggi sono stati effettuati 144 servizi di vigilanza a bordo treno, con l'identificazione di 2.310 viaggiatori.