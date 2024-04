Fiorentina – Lazio – Le formazioni ufficiali – Finale Coppa Italia Primavera | Il Sito di Firenze

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Lazio, gara valida per la finale di ritorno di Coppa Italia Primavera 2013 – 2014:

Fiorentina: (4-3-3) Bertolacci; Venuti, Madrigali, Mancini, Zanon; Berardi, Petriccione, Capezzi; Gulin, Gondo, Bangu. A disp: Bardini, Ansini, Bandinelli, Dabro, Diakhate, Di Curzio, Gigli. All: Leonardo Semplici.

Lazio: (4-3-3) Strakosha; Pollace, Ilari, Filippini, Seck; Elez, Murgia, Minala; Lombardi, Tounkara, Crecco. Guerrieri, Mattia, Costalunga, Perocchi, Pace, Sterpone, Oikonomidis, Milani, Palombi, Steri, Fiore, De Angelis. All: Simone Inzaghi.

Arbitro: Riccardo Ros della sezione di Pordenone, assistenti Caliari e Raspollini, quarto uomo Pelagatti.

