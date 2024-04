Piazza Artusi, l'indecenza delle scritte sui muri. E il Pdl è pronto a cancellarle | Il Sito di Firenze

sabato, 15 settembre 2012 – 00:29

quartiere 3

La piazza, sede del mercato rionale, vive nel degrado. La denuncia di Gandolfo: "Pronto a intervenire con pennello e vernice"

Mar, 11/09/2012 – 20:52 — La Redazione

In piazza Artusi a Gavinana nel quartiere 3 di Firenze, ogni mattina si svolge il consueto mercato rionale affollato da banchi e cittadini. Sfondo del mercato sono però diventate le scritte sui muri, da mesi ormai, che con deliranti sproloqui tra parti politiche avversarie degradano la zona. Ad oggi nessun intervento per cancellare quelle frasi e una denuncia che arriva dal consigliere al Quartiere 3 del Pdl Giovanni Gandolfo: "Scritte inaccettabili e insignificanti, frutto di un disagio giovanile diffuso. I cittadini sono allibiti del fatto che ancora nessuno sia intervenuto. Segnalerò, per l’ennesima volta, – spiega il consigliere – il fatto al consiglio di Quartiere ma interverrò personalmente con pennello e vernice nel caso nessuno, nuovamente, decidesse di non intervenire".

