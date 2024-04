Abusi al Forteto, lunedì le decisioni del giudice sulla costituzione di parte civile delle vittime | Il Sito di Firenze

Tuesday, 08 July 2014 – 12:28

Ven, 11/10/2013 – 20:05 — La Redazione

Dopo la lunga giornata di processo sugli abusi alla comunità del Forteto, che vede alla sbarra 23 imputati, arriva la comunicazione della Corte che le decisioni su tutte le eccezioni, comprese le costituzioni di parte civile, saranno comunicate dal Giudice lunedì alle 14.30. Apprensione fra le vittime degli abusi e molto scetticismo per le azioni del Tribunale che, anche da quanto emerso nell’inchiesta, avrebbe avuto un ruolo centrale nell’affidamento di molti minori alla comunità del Mugello, nonostante le condanne riportate proprio dai fondatori della comunità per abusi su minori. Una storia che non vede fine.

