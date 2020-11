Bonus cashback, ecco come funziona il piano lanciato dal premier Conte

Gio, 26/11/2020 - 15:06 — La redazione

Anche in Toscana il periodo delle festività natalizie è uno dei più importanti a livello commerciale, con diversi artigiani e imprese locali che realizzano dei meravigliosi manufatti legati proprio al Natale, che hanno inevitabilmente un costo molto alto, ma che sono dotati di una qualità davvero impressionante, con una ricchezza di dettagli più unica che rara.

I mercatini che si svolgono annualmente a Firenze mettono a disposizione la possibilità di scoprire tanti oggetti realizzati a mano, addobbi difficili da trovare in altre zone d’Italia, ma anche un gran numero di tentazioni gastronomiche, per un viaggio che porta a svelare anche le tradizioni più golose di questa festività.

Ebbene, dal Governo è arrivata una notizia particolarmente interessante, in merito all’attivazione di un bonus per fare i regali di Natale sfruttando il piano Cashback, come è stato messo in evidenza da un articolo pubblicato su Letto Quotidiano . A tutti quei cittadini fiorentini e toscani che fanno spesso e volentieri uso della carta di credito per fare i regalini di Natale, ecco che torna decisamente utile capire il meccanismo che sta alla base di tale novità.

Il bonus Cashback per gli acquisti di Natale

Dal Governo è emersa l’intenzione di realizzare una sorta di extra-cashback dedicato proprio agli acquisti natalizi. Un vero e proprio rimborso, in sostanza, per tutte quelle spese che vengono portate a termine tramite carta di credito oppure mediante apposita applicazione, che si potrà incassare già alla fine del mese di dicembre.

È abbastanza chiaro come anche questo bonus Cashback per i regali di Natale sia dotato di numerose limitazioni e di un numero di beneficiari limitato, così come è necessario seguire degli accorgimenti e specifiche modalità di spesa. Questo rimborso può arrivare al massimo a toccare la somma di 150 euro e riguarda tuti coloro che porteranno a termine almeno 10 spese usando il proprio bancomat, la carta di credito oppure una delle specifiche applicazioni disponibili sul proprio smartphone.

Il funzionamento del bonus regali di Natale

Il bonus regali di Natale si può considerare una delle ultime componenti del progetto Cashless Italia, che mira a sostenere sempre di più l’uso di carte di credito, app o bancomat per l’acquisto nei negozi. Il Governo ha intenzione di introdurre un meccanismo di rimborso che sarà valido per l’intero mese di dicembre. Si potrà raggiungere, come detto, un rimborso al massimo fino a 150 euro per tutti coloro che spendono una cifra pari ad almeno 1500 euro. Quindi, il 10% degli acquisti che sono stati fatti vengono rimborsati direttamente sul proprio conto corrente.

Quindi, il primo requisito da soddisfare è puramente numerico e riguarda gli acquisti che devono essere stati compiuti usando applicazioni o carte: servono almeno 10 acquisti. Il rimborso, però, verrà erogato solamente a partire dal mese di febbraio del prossimo anno. I fondi disposti in tal modo potranno garantire il bonus a circa 1,5 milioni di persone.

Le transazioni che andranno oltre la soglia di 150 euro saranno, di fatto, neutralizzate. In poche parole, l’acquisto di un prodotto che ha un valore pari a 500 euro, conterà sempre come operazione tracciata, ma darà un contributo solo per 150 euro al complessivo computo dei 1500 euro. Nel caso in cui, però, le richieste dovessero sorpassare il muro dei 227,9 milioni di euro, ecco che il pagamento verrà diminuito in modo proporzionale.

Il Governo vuol dare il via all’operazione a partire dal primo dicembre, sfruttando un ristorno del 10% della spesa e bonus da 150 euro ogni sei mesi per il 2020. Per quanto riguarda il fondocassa per il prossimo anno e per quello successivo, invece, si arriva ai 3 miliardi di euro. Nonostante da più parti si parli di misura certe, mancano ancora i crismi ufficiali con la firma del Governo sulla misura in questione.