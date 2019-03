Dario Nardella presenta il suo comitato. E il centro destra continua a sonnecchiare

Sab, 16/03/2019 - 21:28 — La redazione

di Christian Campigli - Nemmeno Zenone sarebbe riuscito a raccontare il paradosso nel quale è finito il centrodestra fiorentino. Un autentico cul de sac. Oggi pomeriggio Dario Nardella ha presentato il proprio comitato, in via del Campofiore, ad un passo da piazza Alberti. Un fiume di persone si sono fermate a salutare, a dare il proprio sostegno e, perché no, a ricordare che la loro fedeltà non è in discussione. Tanti uomini e donne comuni, ma anche la Firenze che conta, quella che sposta preferenze e decide sindaci e governatori. Perché i voti non si contano, si pesano. L'attuale primo cittadino era sereno e sorridente. Pronto ad una battaglia che, due mesi fa, sembrava decisamente più complicata. Il paradosso è che da una parte c'è il Pd, una forza che nonostante i venti nazionali avversi e le difficoltà della componente renziana, in città governa da sempre. E che parte oggettivamente avvantaggiata. Per tradizione, cultura, rapporti umani ed economici consolidati da una vita. Questa parte politica, a metà marzo ha già annunciato il candidato, ha già presentato la sua lista civica (amalgamata in modo davvero eccellente) e ha già fatto conoscere ai cittadini la propria base operativa. Dall'altra sponda del fiume c'è il centrodestra, gli eterni secondi. Quelli che sulle rive dell'Arno perdono da sempre. E che, per riflessi nazionale ed internazionali, si ritrovano a giocare una partita aperta, il cui risultato non è così scontato. Per la prima volta dal dopoguerra. Un'occasione storica, che non ricapiterà facilmente, E che fa il centrodestra a metà marzo? Non ha ancora presentato ufficialmente un candidato a Palazzo Vecchio (la Meloni ieri ha ribadito che Fratelli d'Italia al momento continua a puntare su Paolo Marcheschi, senza nemmeno nominare Ubaldo Bocci), non ha una lista civica di supporto e nemmeno la sede del comitato elettorale. Insomma, per fare un paragone calcistico, è come se la finale di Champions League si disputasse tra il Barcellona e il Liverpool. Campioni affermati, che si allenano alla morte e curano ogni dettaglio, contro giovani che ambiscono a strappare il trono ai pluridecorati, ma vanno in campo senza un disegno tattico degno di tal nome. La palla è tonda, ma in queste condizioni il pronostico appare scontato. Anche se, come diceva Piero Pelù con i suoi Litfiba nel 1991 “la speranza e' l'ultima a morire, chi visse sperando mori', non si puo' dire”.

