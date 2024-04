Morto alle Cascine: l'autopsia stabilisce che si tratta di omicidio | Il Sito di Firenze

Tuesday, 08 July 2014 – 06:27

Le lesioni interne causa del decesso

Ven, 04/07/2014 – 19:38 — La Redazione

Ezio Taddei, l’uomo di 78 anni trovato morto nel parco delle Cascine di Firenze, è deceduto a causa dei colpi ricevuti in un’aggressione.

È questo l’esito dell’autopsia svolta sul cadavere dell’ex artigiano edile di Poggibonsi. L’esame escluderebbe che la morte sia avvenuta a causa di un malore, ma sarebbero state le lesioni interne a provocare il decesso.

Proseguono le indagini per individuare i colpevoli.

