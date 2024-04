Effetto Michelangelo 1874-2014, giovedì l'inaugurazione alla Torre di San Niccolò | Il Sito di Firenze

In occasione delle celebrazioni dei 450 anni della fondazione dell’Accademia delle Arti del Disegno e della morte di Michelangelo Buonarroti l’Accademia delle Arti del Disegno, nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2014, in collaborazione con i Musei Civici Fiorentini e con l’Associazione MUS.E, presenta presso la Torre di San Niccolò la mostra Effetto Michelangelo 1874-2014. La mostra sarà inaugurata giovedì, 31 luglio, alle 19.30. Dalle 21.30 è prevista una speciale illuminazione scenografica della Torre San Niccolò, evocativa degli effetti ottocenteschi, a cura di SILFI spa. L’apertura della mostra al pubblico avverrà dal 1° agosto al 30 settembre 2014 tutti i giorni dalle 17 alle 20. Sono previsti percorsi guidati a cura dell’Associazione MUS.E ogni mezz’ora in lingua italiana, inglese, francese e spagnola che includono la visita della torre e della mostra. Si ringraziano Ente Cassa di Risparmio, Civita, SILFI, Associazione Piazzart. La mostra – curata da Niccolò Niccolai e realizzata da Opera Laboratori Fiorentini – ripercorre i festeggiamenti organizzati nell’Ottocento dalla città di Firenze in onore di Michel più che mortale angel divino: discorsi ufficiali, banchetti, riunioni, esposizioni e una solenne processione finale che prese le mosse da Palazzo Vecchio per trovare nella Torre di San Niccolò la base ascensionale da cui salire, attraverso l’appena edificato sistema di rampe, al piazzale dedicato appunto a Michelangelo. Qui, nell’ultima notte di feste, risplendettero nel buio i fuochi di un’illuminazione portentosa composta di lanterne, lumini, fiaccole, mentre un proiettore elettrico, simbolo del nuovo avvenire, ingigantiva l’immagine del David di bronzo del piazzale (inaugurato nel 1873) riflesso dal fumo dei bracieri sottostanti. Per la prima volta oltre trentasette testate giornalistiche seguirono contemporaneamente l’evento, inondando i lettori di tutto il continente delle impressioni raccolte e delle immagini realizzate dai disegnatori e stampate in litografie, di cui la mostra ripropone una significativa selezione. Le immagini consentono così di rivivere l’evento con gli occhi stupefatti del pubblico internazionale di allora e di comprendere il senso e il significato dello scenografico piazzale, dominato dalla statua del David, che ancora oggi offre uno sguardo incantato sulla città.

GUIDA EFFETTO MICHELANGELO. CINQUE ITINERARI PER IL PIAZZALE. Nell’ambito dello stesso progetto si segnala la guida Effetto Michelangelo: cinque itinerari per il Piazzale, realizzata dall’Accademia delle Arti del Disegno in collaborazione con l’Associazione Conoscere Firenze, che ha come obiettivo quello di segnalare ai fiorentini e non le tante possibili strade per salire al Piazzale Michelangelo e i luoghi che vi si incontrano, alcuni dei quali saranno per l’occasione aperti al pubblico a cura dei soci di Conoscere Firenze.

CENA BIANCA. E per concludere in bellezza le celebrazioni michelangiolesche si ricorda l’evento Cena bianca, a cura dell’Associazione Venti Lucenti, che si svolgerà presso piazzale Michelangelo il prossimo 19 settembre 2014 e che sarà un’occasione per rivivere in prima persona le suggestioni e le atmosfere che nell’Ottocento furono regalate alla città.

Effetto Michelangelo 1874-2014 Dove: Torre San Niccolò Quando: dal 1° agosto al 30 settembre 2014, tutti i giorni h17-20 Costo: 4 euro inclusa visita guidata alla Torre e alla mostra

In caso di pioggia il servizio è sospeso

Per informazioni e prenotazioni Tel: 055-2768224 055-2768558

Mail: info@muse.comune.fi.it

www.aadfi.it

www.comune.fi.it

www.musefirenze.it



In occasione delle celebrazioni dei 450 anni della fondazione dell’Accademia delle Arti del Disegno e della morte di Michelangelo Buonarroti l’Accademia delle Arti del Disegno, nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2014, in collaborazione con i Musei Civici Fiorentini e con l’Associazione MUS.E, presenta presso la Torre di San Niccolò la mostra Effetto Michelangelo 1874-2014. La mostra sarà inaugurata giovedì, 31 luglio, alle 19.30. Dalle 21.30 è prevista una speciale illuminazione scenografica della Torre San Niccolò, evocativa degli effetti ottocenteschi, a cura di SILFI spa. L’apertura della mostra al pubblico avverrà dal 1° agosto al 30 settembre 2014 tutti i giorni dalle 17 alle 20. Sono previsti percorsi guidati a cura dell’Associazione MUS.E ogni mezz’ora in lingua italiana, inglese, francese e spagnola che includono la visita della torre e della mostra. Si ringraziano Ente Cassa di Risparmio, Civita, SILFI, Associazione Piazzart. La mostra – curata da Niccolò Niccolai e realizzata da Opera Laboratori Fiorentini – ripercorre i festeggiamenti organizzati nell’Ottocento dalla città di Firenze in onore di Michel più che mortale angel divino: discorsi ufficiali, banchetti, riunioni, esposizioni e una solenne processione finale che prese le mosse da Palazzo Vecchio per trovare nella Torre di San Niccolò la base ascensionale da cui salire, attraverso l’appena edificato sistema di rampe, al piazzale dedicato appunto a Michelangelo. Qui, nell’ultima notte di feste, risplendettero nel buio i fuochi di un’illuminazione portentosa composta di lanterne, lumini, fiaccole, mentre un proiettore elettrico, simbolo del nuovo avvenire, ingigantiva l’immagine del David di bronzo del piazzale (inaugurato nel 1873) riflesso dal fumo dei bracieri sottostanti. Per la prima volta oltre trentasette testate giornalistiche seguirono contemporaneamente l’evento, inondando i lettori di tutto il continente delle impressioni raccolte e delle immagini realizzate dai disegnatori e stampate in litografie, di cui la mostra ripropone una significativa selezione. Le immagini consentono così di rivivere l’evento con gli occhi stupefatti del pubblico internazionale di allora e di comprendere il senso e il significato dello scenografico piazzale, dominato dalla statua del David, che ancora oggi offre uno sguardo incantato sulla città.

GUIDA EFFETTO MICHELANGELO. CINQUE ITINERARI PER IL PIAZZALE. Nell’ambito dello stesso progetto si segnala la guida Effetto Michelangelo: cinque itinerari per il Piazzale, realizzata dall’Accademia delle Arti del Disegno in collaborazione con l’Associazione Conoscere Firenze, che ha come obiettivo quello di segnalare ai fiorentini e non le tante possibili strade per salire al Piazzale Michelangelo e i luoghi che vi si incontrano, alcuni dei quali saranno per l’occasione aperti al pubblico a cura dei soci di Conoscere Firenze.

CENA BIANCA. E per concludere in bellezza le celebrazioni michelangiolesche si ricorda l’evento Cena bianca, a cura dell’Associazione Venti Lucenti, che si svolgerà presso piazzale Michelangelo il prossimo 19 settembre 2014 e che sarà un’occasione per rivivere in prima persona le suggestioni e le atmosfere che nell’Ottocento furono regalate alla città.

Effetto Michelangelo 1874-2014 Dove: Torre San Niccolò Quando: dal 1° agosto al 30 settembre 2014, tutti i giorni h17-20 Costo: 4 euro inclusa visita guidata alla Torre e alla mostra

In caso di pioggia il servizio è sospeso

Per informazioni e prenotazioni Tel: 055-2768224 055-2768558

Mail: info@muse.comune.fi.it

www.aadfi.it

www.comune.fi.it

www.musefirenze.it