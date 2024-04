Fiorentina: presi Cassani e Silva – Nessuna offerta per Gilardino | Il Sito di Firenze

Mattia Cassani, terzino destro del Palermo e della Nazionale, e Santiago Silva (classe 1980 e autore di 37 gol negli ultimi due campionati argentini) e soprannominato il Tanque, attaccante uruguaiano del Velez Sarsfield, sono da considerarsi due nuovi giocatori della Fiorentina. Per entrambi manca solo l’annuncio ufficiale del club gigliato, ma già domani i due giocatori potrebbero essere a Firenze per le visite mediche.

Silva sarà il vice Gilardino per il quale, a sentire il ds Pantaleo Corvino non è arrivata una offerta concretata. «Per lui nessuna offerta ufficiale e concreta è arrivata dal Genoa o da altri club. Cassani e Santiago Silva ci interessano, ma le cose si possono ufficializzare solo quando ci sarà la firma delle società e dei giocatori». Per l’arrivo di Santiago Silva la Fiorentina deve liberare il secondo posto da extracomunitario: il candidato a essere ceduto all’estero è Gulan. Ci sarà anche la cessione in prestito del giovane Babacar (interessa a Vicenza e Bari) per poter giocare con continuità. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la cessione di Montolivo: «Il manager Branchini mi ha detto che all’estero qualcosa si sta muovendo: c’è qualche club interessato al giocatore». Vargas, invece, sembra sempre più destinato a rimanere a Firenze: «Per noi è un giocatore importante, anche se ha desiderio di andare altrove, e non possiamo accettare altri calciatori che a non ci sono utili. Con la Juve c’è stato un contatto 20 giorni, poi non c’è stata più continuità». Intanto, oggi la squadra viola ha sostenuto un allenamento nel tardo pomeriggio in vista della gara di sabato (sospensione del campionato permettendo) a Siena.

«Nessuna offerta ufficiale e concreta è arrivata dal Genoa o da altri club alla Fiorentina per Alberto Gilardino». Ha detto il ds del club gigliato Pantaleo Corvino a Skysport 24. Il direttore sportivo della Fiorentina ha aggiunto: «Il calciomercato è fatto spesso di presunte trattative». Poi ha ribadito che il club dei Della Valle non svenderà i giocatori, come aveva detto il presidente Cognigni. L’uomo di mercato viola ha parlato anche dell’uruguaiano Santiago Silva, in forza agli argentini del Velez Sarfield. «Queste voci fanno capire che stiamo lavorando per migliorare la rosa e per trovare una alternativa a Gilardino, ma non posso confermare la trattativa, perchè oltre a lui stiamo seguendo altri giocatori». (ANSA).



