A Firenze, Prato e Pistoia le bollette dell'acqua più care d'Italia: 542€ a famiglia | Il Sito di Firenze

Wednesday, 27 August 2014 – 13:45

Rapporto di Cittadinanzattiva

Ven, 21/03/2014 – 13:21 — La Redazione

Cresce ancora il costo dell’acqua, che dal 2007 sale del 43%. La media e’ di 333 euro a famiglia nel 2013 (più 7,4% rispetto all’anno precedente). A dirlo il rapporto annuale dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, da cui emerge che la anche "la dispersione idrica non accenna a diminuire" a causa delle reti idriche colabrodo.

Secondo il report (realizzato su tutti i capoluoghi di provincia – con dati riferiti ad una famiglia tipo di tre persone con un consumo di 192 metri cubi d'acqua all'anno – comprensivi di Iva al 10%) – le differenze regionali sono rilevanti. La Toscana è la regione più cara con una media di 498 euro; il

Molise è la meno cara con 143 euro in media. Superano la media nazionale i costi dell'acqua anche le Marche (429 euro), l'Umbria (421 euro), l'Emilia-Romagna (407 euro), la Puglia (389

euro).

Le città d'Italia dove le bollette dono le più salate sono Firenze, Pistoia e Prato con 542 euro all'anno; a Isernia si spende meno di tutte (in media 120 euro).

