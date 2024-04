Torino – Fiorentina: risultato finale 0 a 0 | Il Sito di Firenze

Torino – Fiorentina per i Viola è la prima partita di Campionato senza Giuseppe Rossi. Montella si affida ad un attacco inedito con Cuadrado e Joaquin a supporto di Ilicic pseudo-centravanti. Nei granata l’ex Cerci: pronto a seminare il panico nella difesa Gigliata.

Queste le formazioni ufficiali di Torino – Fiorentina, gara valida per la 19a ed ultima giornata del girone di andata del Campionato di Serie A 2013 – 2014:

Torino (3-5-2): Padelli, Maksimovic, Glik, Moretti, Darmian, Gazzi, Basha, Farnerud, Pasquale, Cerci, Barreto. A disp: Gomis, Berni, Rodriguez, Bovo, Brighi, Bellomo, Meggiorini, Tachtsidis. All. Ventura.

Squalificati: Gillet, Vives. Diffidati: Cerci.

Fiorentina (4-3-3): Neto; Roncaglia, Gonzalo Rodriguez, Savic, Tomovic; Mati Fernandez, Pizarro, Borja Valero; Joaquin, Ilicic, Cuadrado. A disp: Munua, Compper, Bakic, Rebic, Aquilani, Vecino, Ambrosini, Pasqual, Wolski, Matos, Vargas, Iakovenko. All. Montella.

Indisponibili: Gomez, Hegazy, Rossi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Compper, Gonzalo Rodriguez, Pizarro.

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Assistenti Barbirati e Marzaloni, giudici di porta Banti e Giacomeli, quarto uomo De Marco.

Inizia l’incontro, dà il calcio d’avvio il Torino. Al 2′ arriva la prima conclusione del match: Cerci calcia da dentro l’area, blocca facilmente Neto sul primo palo. Al 6′ il Torino ottiene il primo corner della sfida, Cerci mette in mezzo, libera l’area con i pugni Neto. All’8′ Mati Fernandez ottiene un calcio di punizione da posizione favorevole, calcia Mati e Padelli respinge in tuffo alla sua sinistra: prima azione di rilievo dell’incontro. Dopo i primi 15′ la partita è sostanzialmente equilibrata. Numero di Joaquin che entra in area e scodella un suggerimento al bacio per Roncaglia che da dentro l’area calcia al volo, ma manda alle stelle sprecando un’occasione d’oro. Brivido al 19′ per un rilancio di Neto che termina sulla schiena di un compagno di squadra, ma nessun granata è pronto ad approfittarne. Al 20′ Cerci riceve sulla fascia destra, si accentra e conclude sul secondo palo, blocca con qualche impaccio Neto. Al 21′ Borja Valero sfiora il vantaggio con un tiro sul secondo palo che esce di pochissimo. Come la Fiorentina supera la trequarti il Torino si chiude a riccio: difficile trovare spazi per gli avanti Viola. Al 32′, sugli sviluppi di un corner, Joaquin a pochi passi dalla porta non riesce a deviare in rete una spizzata di Gonzalo Rodriguez.

La Fiorentina va ancora vicina al vantaggio: al 40′ Borja Valero ci prova da fiori area, ma anche stavolta la palla esce di poco. Pochi secondi dopo Cerci costringe Neto alla deviazione in corner. Al 44′ Cuadrado semina il panico, entra in area e serve un retropassaggio sui piedi di Borja Valero che getta alle ortiche un’altra possibilità di vantaggio. Valeri assegna 1′ di recupero e termina il primo tempo. Torino e Fiorentina vanno al riposo sul risultato di 0 a 0.

Inizia la ripresa, nessun cambio negli spogliatoi. Problemi per Cerci che si tocca la coscia sinistra. Al 3′ Cuadrado mette un bellissimo cross dalla destra a centro area, ma Ilicic non riesce ad anticipare Padelli. Al 6′ Borja Valero calcia dalla distanza, respinge Padelli e per poco Cuadrado non aggancia il pallone. Risponde al 7′ Cerci che spara sul primo palo, Neto in corner. Cerci, che evidentemente ha superato i problemi alla coscia patiti ad inizio ripresa, mette un retropassaggio al centro dell’area, ma la difesa Viola riesce a liberare. Ripresa a viso aperto. Al 13′ giallo per Roncaglia che stende Cerci: prima ammonizione della partita. Prova inguardabile di Ilicic che al 14′ cincischia e non trova il guisto spunto per arrivare alla conclusione. Al 17′ arriva il primo cambio: Iakovenko prende il posto di Ilicic. Al 19′ Barreto parte in contropiede e conclude, Neto respinge su Savic che rischia l’autogol, ma alla fine Neto fa suo il pallone. Al 24′ fuori Barreto, dentro Meggiorini. La Fiorentina attacca costantemente, il Toro si difende e, sornione, aspetta per ripartire in contropiede. Tentativo di Pizarro dalla distanza al 30′, la conclusione sembra indirizzata bene, ma la palla sbatte sulla schiena di un difensore piemontese. Al 32′ Iakovenko non riesce nel tap-in a pochi passi da Padelli. Basha lascia il campo per Brighi, mentre Ambrosini rileva Mati Fernandez (33′). Occasionissima per Meggiorini al 35′ che si allunga su un cross di Cerci sul secondo palo, ma alza il pallone alle stelle a un metro dalla porta. Al 40′ fuori Joaquin, dentro Matos. Scocca il 90′, Valeri assegna 3′ di recupero.

Termina la partita. Torino – Fiorentina: risultato finale 0 a 0. La Fiorentina ha fatto la partita, pur lasciando qualche occasione ai granata che in ripartenza hanno creato le occasioni più pericolose. Ai Viola, manco a dirlo, è mancata una punta capace di finalizzare in maniera efficace il grande lavoro dei centrocampisti e gli esterni messi in campo da Montella.

