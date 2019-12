Elogi a Hitler, professore indagato. Sequestrato profilo twitter

Mar, 03/12/2019 - 17:49 — La redazione

La procura di Siena, su disposizione del procuratore capo Salvatore Vitello, ha ordinato il sequestro preventivo del profilo Twitter del professore Emanuele Castrucci, ordinario di filosofia del diritto dell'Ateneo senese, e l'oscuramento dei tweet a sostegno di Adolf Hitler. L'esecuzione dei provvedimenti è stata delegata alla polizia postale.

In Procura è stato aperto un fascicolo di indagine per l'ipotesi di reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, aggravata da negazionismo. La polizia postale ha bloccato l'account intestato a Castrucci, impedendo al titolare del profilo non solo di accedervi ma neanche di modificare o cancellare i tweet oggetto dell'indagine penale a suo carico.

Soltanto ieri notte il docente aveva pubblicato un altro tweet ("il re è nudo, ma da sempre guai a chi lo dice"), ricevendo numerosi commenti di critica da parte degli utenti. Non è inoltre escluso che le indagini potrebbero essere estense anche ad altri utenti di Twitter che potrebbero aver condiviso i post del docente, o commentato positivamente il tweet a favore del dittatore nazista, e che secondo quanto appreso, nelle prossime ore potrebbero essere iscritte nel registro degli indagati.

La polizia postale è stata incaricata, inoltre, di accertare l'esistenza, su altri social network o sempre su Twitter, di altri profili riconducibili a Castrucci, in modo da verificarne il contenuto.

Nei confronti del docente sono state presentate tre denunce, dall'Università di Siena, a firma dal rettore Francesco Frati, dall'Avvocatura della Regione Toscana, per apologia di fascismo, su richiesta del presidente Enrico Rossi, e dalla Comunità ebraica di Firenze e Siena.

Ieri il rettore di Siena Francesco Frati ha chiesto il licenziamento per il professore, per le affermazioni filo-naziste" scritte su Twitter, a cui il Senato Accademico ha dato parere favorevole all'unanimità. Nei confronti del filosofo è stato avviato "un procedimento disciplinare interno" e sarà proposta la sua "destituzione" dalla cattedra.