Gabbia di farfalle: domani presidio di protesta davanti a Luisa via Roma | Il Sito di Firenze

Gio, 19/06/2014 – 11:00 — La Redazione

Venerdì 20 giugno, alle ore 13, davanti al negozio Luisa in via Roma, Firenze, si svolgerà un presidio pacifico per protestare contro la gabbia delle farfalle esotiche. Insieme agli italiani parteciperanno le comunità dell’America Latina, luogo di origine delle farfalle. Lo fa sapere tramite una nota l’Associazione “Gabbie Vuote” di Firenze.

“Queste installazioni di animali – spiegano – vivi o morti che siano, scambiate per arte, sono inaccettabili.

Mentre si cerca di tutelare la biodiversità, si dichiarano gli animali esseri senzienti nel Trattato dell’Unione Europea, si promuovono leggi per tutelarli, i signori commercianti, imprenditori, politici, fanno passare per arte e cultura la sofferenza e la morte di creature innocenti, manipolate e sfruttate per convenienza”.

