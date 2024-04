Sant'Orsola – Bieber: "L’ex convento rimane un buco nero" | Il Sito di Firenze

Tuesday, 27 May 2014 – 07:44

San Lorenzo

Sab, 13/07/2013 – 13:36 — La Redazione

"A pochi giorni dalle celebrazioni di San Lorenzo del 10 agosto in cui sarà avviato il complessivo riordino di tutta l’area attorno al mercato, l’unico ‘buco nero’ riguarda il recupero Sant’Orsola, per il quale si leggono notizie che non lasciano intravedere via d’uscita”. Lo afferma il presidente della commissione cultura Leonardo Bieber in merito alla vicenda dell’ex convento abbandonato di proprietà della Provincia di Firenze, per il quale si è arenata la proceduta di project financing. “Dobbiamo constatare – dice ancora il consigliere Bieber – che la Provincia su questo argomento non ha battuto un colpo. E le notizie apparse oggi sulla stampa non sono altro che una conferma. L’operazione di riqualificazione del complesso era partita dall’amministrazione provinciale a guida Matteo Renzi ma da allora, e sono passati diversi anni, nessun passo avanti è stato fatto. E ora Barducci viene a chiedere aiuto al Comune…”.

“Un ennesimo esempio – concude Bieber – che ci porta a una riflessione sulle Province e che rende quanto mai attuale e necessario accelerare l’iter per la riforma”.

