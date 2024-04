L'Ass. Funaro visita il bimbo che vive in carcere con la madre | Il Sito di Firenze

Wednesday, 02 July 2014 – 17:31

Sollicciano

Lun, 30/06/2014 – 00:00 — La Redazione

Visita a Sollicciano nel pomeriggio di ieri dell’assessore ai Servizi sociali Sara Funaro per conoscere il bambino di sei anni e mezzo che vive con la madre detenuta in una cella e per verificare direttamente la situazione.

“L’amministrazione comunale sta programmando una serie di attività sportive domenicali per il bambino – ha detto l’assessore Funaro -. È inaccettabile che un bimbo di neanche sette anni viva in carcere e vi trascorra la domenica”. “Sto seguendo la vicenda personalmente – ha concluso – e faremo tutto il possibile per trovare le soluzioni migliori”.

