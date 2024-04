“Musei da favola”: crescono gli itinerari didattici per le famiglie nei musei di Firenze | Il Sito di Firenze

Dopo il successo del primo anno, la Fondazione Ferragamo, in collaborazione con la Sezione Didattica della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino e con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, ripropone e fa crescere il progetto “Musei da favola”.

Il programma di itinerari didattici in lingua italiana e inglese dedicati alle famiglie, affiancandosi al progetto “Famiglie al Museo” sviluppato dalla Sezione Didattica fin dal 2008, viene proposto per la prima volta nel 2013 prendendo spunto dai temi presenti nella mostra Il calzolaio prodigioso organizzata dal Museo Salvatore Ferragamo (e visitabile fino al 18 maggio 2014); quest’anno si arricchisce di un nuovo percorso presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze.

Le famiglie saranno invitate a Una passeggiata incantata al Giardino di Boboli, entrare a Palazzo Pitti ne La Casa del Principe e visitarne la collezione alla Galleria degli Uffizi con I quadri raccontano una storia, tutti momenti educativi per conoscere e iniziare a comprendere il valore del nostro immenso patrimonio storico-artistico

Grandi e piccoli avranno l’opportunità di lasciarsi affascinare dalle Storie di angeli, santi ed artigiani rappresentate nelle sculture di Orsanmichele, tra cui il celebre San Filippo (protettore dei calzolai), per poi recarsi al Museo Salvatore Ferragamo dove i bambini potranno ammirare da vicino Mastro Calzolaio al lavoro e mettere alla prova la loro creatività realizzando un sandalo nello speciale “Laboratorio” che sarà allestito.

Nel percorso Il Vaso François. Un vaso antico racconta, organizzato presso il Museo Archeologico Nazionale, le famiglie potranno inoltre scoprire le favole che si narravano nell’antichità e che erano le avventure mitiche degli dei e degli eroi, raccontate mirabilmente in immagini dalle sculture e dalle pitture vascolari.

Gli itinerari, possibili solo su prenotazione, si terranno nei fine settimana da maggio a dicembre 2014 e sono rivolti a bambini e ragazzi da 7 a 14 anni accompagnati da familiari. L’ingresso nei musei è gratuito per bambini e ragazzi; a pagamento per gli adulti accompagnatori, dove previsto.

Il programma completo è disponibile sia sul sito web della Fondazione Ferragamo (a questo link), sia alla pagina della Sezione Didattica sul portale de Polo Museale Fiorentino (a questo link), sia sul sito della Soprintendenza Archeologica (a questo link).

Il primo appuntamento è per il 10 maggio al Giardino di Boboli con Una passeggiata incantata.

Per informazioni e prenotazioni (a partire dal 5 maggio): si può scrivere all’indirizzo didattica@polomuseale.firenze.it oppure telefonare al numero 055 284272 il lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13.

