La Costa Concordia ha lasciato l'isola del Giglio. Domenica l'arrivo a Genova | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 20:01

dopo 556 giorni

Mer, 23/07/2014 – 11:39 — La Redazione

La Concordia ha lasciato l’isola del Giglio dopo il naufragio del gennaio 2012 che provocò 32 morti. Alle 10.43 nave della Costa è partita alla volta del porto di Genova, il cui arrivo è previsto per domenica, salutata dall’applauso commosso dei tanti presenti. Un misto di emozione e rabbia per un evento che ha sconvolto l’isola ma che allo stesso tempo ne ha evidenziato la forza e la solidarietà dei gigliesi fin dai primi momenti della tragedia. Adesso la Costa Concordia è all’orizzonte, procedendo ad una velocità di 1,9 nodi. Si chiude una pagina triste però colma di speranza che in questo momento attende solo il giudizio del Tribunale di Grosseto sul comandante ‘festaiolo’ Francesco Schettino, imputato nel processo per il naufragio e ritenuto unico responsabile della morte delle 32 persone in quel tragico impatto dovuto ad una situazione di assoluta superficialità in plancia.

Foto da Tgcom

