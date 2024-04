Meteo: arriva "Ciclope", a Firenze la temperatura toccherà i 35°C | Il Sito di Firenze

Sunday, 08 June 2014 – 04:14

Scoppia l’estate

Gio, 05/06/2014 – 11:14 — La Redazione

Da domani è in arrivo il primo anticiclone estivo del 2014, "Ciclope", che avvolgerà tutta l’Italia. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola.

“L’occhio infuocato di Ciclope – sottolinea Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it – infiammerà l’Italia durante il fine settimana con tanto sole e temperature che supereranno i 30° su quasi tutte le regioni e addirittura potranno toccare persino i 33/35° come a Roma, Firenze, Napoli e su alcune città del Nord. Arriverà l’estate e il caldo di Ciclope continuerà anche la prossima settimana quando non solo l’Italia, ma anche gran parte d’Europa sarà sottomessa al dominio di Ciclope”.

