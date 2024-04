La Fiorentina dal 9 luglio in ritiro a Moena | Il Sito di Firenze

Tuesday, 20 May 2014 – 19:41

Val di Fassa

Dom, 18/05/2014 – 00:00 — La Redazione

La Fiorentina sarà per il terzo anno consecutivo in ritiro a Moena. È quanto annunciato ieri in occasione della conferenza stampa alla presenza del Direttore Esecutivo di ACF Fiorentina Gian Luca Baiesi, il Presidente dell’Azienda per il turismo della Val di Fassa Enzo Iori e il Direttore dell’Azienda per il Turismo di Fassa Andrea Weiss. La squadra Viola arriverà in Val di Fassa il 9 luglio e lascerà le dolomiti il 20 di luglio (la data di partenza, ha sottolineato Baiesi, potrebbe essere anticipata di uno-due giorni). Il centro sportivo di Moena ha subito ulteriori migliorie agli impianti sportivi e ci saranno novità anche per l’accoglienza e l’intrattenimento dei tifosi. Per il dopo ritiro ci sono ottime possibilità che i Viola facciano una tournée sudamericana.

