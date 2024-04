Motomondiale Mugello: 1 arresto per spaccio di droga e 7 denunce | Il Sito di Firenze

Tuesday, 03 June 2014 – 11:44

Controlli dei Carabinieri

Dom, 01/06/2014 – 01:19 — La Redazione

Una persona arrestata e sette denunciate. È questo il bilancio dei controlli eseguiti dai Carabinieri in occasione del Moto Gp in programma oggi all’autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze).

Venerdì sei persone originarie delle province di Massa Carrara e Bergamo, sono state denunciate dopo essere state sorprese mentre superavano la recinzione posta a protezione dell’autodromo. Sempre venerdì, intorno alle 23, un uomo di 32 anni, residente nel Modenese, è stato arrestato poiché è stato trovato in possesso, nei pressi dell’autodromo, di sei grammi di cocaina e 23 di hashish. Denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti un ventisettenne originario dell’Emilia Romagna.

