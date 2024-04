Moto GP Mugello: vittoria a Marquez davanti a Lorenzo, 3° Rossi | Il Sito di Firenze

Tuesday, 03 June 2014 – 11:44

Scarperia

Dom, 01/06/2014 – 14:55 — La Redazione

Marc Marquez ha vinto il Gp d’Italia sul circuito del Mugello. Sesta vittoria di fila per lo spagnolo della Repsol Honda. Secondo Jorge Lorenzo, con la Yamaha, al termine di una gara bellissima con un gran testa a testa tra i due e numerosi sorpassi.

Terzo Valentino Rossi con l’altra Yamaha. Quarto e quinto posto per gli spagnoli Pedrosa (Repsol Honda), Espargaro (Yamaha tech3). A seguire, Dovizioso (Ducati) e Iannone (Pramac Ducati).

