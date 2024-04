Elezioni, Renzi 'benedice' Nardella: "Dario vince al primo turno" | Il Sito di Firenze

Saturday, 17 May 2014 – 04:39

da milano

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 13/05/2014 – 14:51 — La Redazione

"Dario ce la fa tranquillo. Secondo me, vince al primo turno". Lo afferma il premier Matteo Renzi, a margine di un incontro pubblico alla Camera di Commercio di Milano, rispondendo a chi gli chiede un pronostico sull’elezione di Dario Nardella alle elezioni Comunali di Firenze.

Saturday, 17 May 2014 – 04:39

da milano

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 13/05/2014 – 14:51 — La Redazione

"Dario ce la fa tranquillo. Secondo me, vince al primo turno". Lo afferma il premier Matteo Renzi, a margine di un incontro pubblico alla Camera di Commercio di Milano, rispondendo a chi gli chiede un pronostico sull’elezione di Dario Nardella alle elezioni Comunali di Firenze.