La lirica a sostegno della Fondazione Luigi Tronci | Il Sito di Firenze

Dopo il bellissimo concerto di giovedì scorso sarà ancora la grande lirica che farà da cassa di risonanza all’esigenza di porre il patrimonio della Fondazione Tronci al centro del panorama culturale pistoiese, giovedì 5 giugno ore 21.15 presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile, ampio parcheggio gratuito con ingresso da via Bindi.

La voce ed il pianoforte, fulcro della melodia e della composizione, la nostra tradizione ed il meglio della cultura italiana, la poesia e la musica unite magicamente in un quadro d’insieme, questa è la lirica che sarà protagonista nell’ambito del II Festival delle Percussioni della Fondazione Luigi Tronci, XI Festival della Musica e delle Arti Culturidea. Un evento che è stato organizzato grazie alla collaborazione preziosa della Diocesi di Pistoia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Il senso di questo festival è di far comprendere come il patrimonio della Fondazione Tronci possa diventare un momento qualificante della proposta culturale della provincia di Pistoia e ciò è stato compreso dai maestri di musica ed artisti che stanno prestando gratuitamente la propria opera esattamente come dalle centinaia di persone che di volta in volta partecipano agli eventi.

Maria Teresa Guarracino e Valentina Perugi al pianoforte, tenore Luca Pacini, Alessandro Maffucci soprano Veronica Senserini, Benedetta Gaggioli, baritono Salvatore Cilia, ospiti d’onore il celeberrimo tenore Carlo Bini con la soprano Wilma Vernocchi, sono pronti a ripetere una serata di straordinario fascino e bellezza.

Gli spettatori potranno ascoltare i classici più noti della musica napoletana alternati alle arie maggiormente significative di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini, Ruggero Leoncavallo, Pietro Antonio Mascagni e moltissimi altri.

Con molti di questi autori, Giuseppe Verdi, Puccini, Leoncavallo e Mascagni hanno collaborato direttamente gli antenati di Luigi Tronci, produttori fin dalla metà del 1700 di strumenti musicali noti in tutto il panorama culturale italiano ed europeo.

Nell’ambito della serata poi gli studenti dell’Istituto Comprensivo Caponnetto (Giusti-Gramsci) di Monsummano Terme che hanno recentemente visitato APR e TVL consegneranno un simpatico dono di ringraziamento al dottor Luigi Bardelli, ospite della serata.

Per Pistoia giovedì 5 giugno sarà l’occasione di ascoltare le splendide voci di Salvatore Cilia, Veronica Senserini, Alessandro Maffucci, Benedetta Gaggioli, Luca Pacini al ritmo delle note di Valentina Perugi e Maria Teresa Guarracino e comprendere come la cultura italiana sia il vero DNA di questa straordinaria nazione.

