Raccolgono tartufi bianchi prima avvio stagione, multati

Lun, 29/07/2019 - 20:06 — La redazione

Sono stati sorpresi a cercare tartufi bianchi e sono stati multati dai carabinieri forestali. Multe per un totale di mille euro, nell'ambito di una serie di controlli, anche notturni, per prevenire atti di raccolta prematura di tartufo bianco. I controlli sono stati effettuati nelle scorse settimane nelle zone di Certaldo, Barberino Val d'Elsa e Montespertoli. Secondo i militari della forestale, la pratica della ricerca prematura di tartufi bianchi non è solo propedeutica alla messa sul mercato del prodotto, provocandone un ribasso del prezzo, ma serve anche ad addestrare i cani in vista della nuova stagione di raccolta, che prende il via il 10 settembre. Tra l'altro l'area dei tre comuni valdesani rientra nel bacino delle 'Colline Samminiatesi', uno dei sei riconosciuti in Toscana per la presenza del pregiato tartufo bianco.