Giovedì cimiteri comunali a rischio chiusura per sciopero | Il Sito di Firenze

Thursday, 19 June 2014 – 18:25

Aperte le Cappelle del Commiato

Mar, 17/06/2014 – 15:08 — La Redazione

Giovedì è in programma uno sciopero indetto dall’organizzazione sindacale USB PI, pertanto i cimiteri comunali potrebbero restare chiusi.

I servizi di esposizione, ricezione e deposito salme presso le Nuove cappelle del Commiato e i locali dell’Obitorio saranno regolarmente garantiti.

