Abusi edilizi da Ferragamo. Due indagati | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 13:13

palazzetto delle monache

Gio, 28/08/2014 – 20:00 — La Redazione

Due persone sono indagate dalla procura di Firenze per presunti abusi edilizi realizzati in una dimora storica del centro di Firenze dove una societa’ del gruppo Ferragamo ha ricavato spazi per uffici laddove c’erano residenze di pregio. L’inchiesta, di cui scrivono oggi alcuni quotidiani, e’ coordinata dal pm Gianni Tei. Sarebbero indagati il direttore dei lavori e l’amministratore delegato della societa’ di Ferragamo che gestisce l’immobile. Il palazzo è in borgo Santi Apostoli e porta il nome di Palazzetto delle Monache che è attiguo e poco distante dal quartier generale di Ferragamo spa Palazzo Spini Feroni. Il Comune di Firenze, con sindaco Matteo Renzi, concesse il cambio della destinazione d’uso, da residenziale a edificio direzionale, poi vennero fatti dei lavori. Secondo quanto appreso, i lavori avvennero dopo che la giunta comunale – con sindaco Matteo Renzi – approvo’ una delibera che concesse il cambio di destinazione d’uso, una modifica della cui regolarità, pero’, non è convinto il pm Tei.

Gio, 28/08/2014 – 20:00 — La Redazione

