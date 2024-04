Martedì notte chiusa l'uscita A1 Firenze Impruneta (ex Certosa) | Il Sito di Firenze

Wednesday, 11 June 2014 – 11:14

Lavori di ripristino

Dom, 12/02/2012 – 15:53 — La Redazione

Autostrade per l’Italia comunica che sull’A1 Milano-Napoli, dalle 23 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15 febbraio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta (ex Firenze Certosa) in uscita per chi proviene da Bologna per ripristino incidente.

In alternativa si consigliano le stazioni di Firenze sud e Firenze Scandicci. La notizia della chiusura verrà diffusa attraverso i notiziari televisivi e radiofonici e sui pannelli a messaggio variabile.

