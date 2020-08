Cosa fare ad Andalo: una meta perfetta tutto l'anno

Mer, 26/08/2020 - 13:02 — La redazione

Andalo è una delle località più gettonate del Trentino Alto Adige: una meta perfetta tutto l'anno, in grado di offrire davvero moltissimo sia in estate che nel periodo invernale. È naturale chiedersi cosa ci sia da fare ad Andalo se non si è mai stati da queste parti, ma vi assicuriamo che una volta arrivati è praticamente impossibile annoiarsi.

Il bello di questa località del Trentino è che si trova in una posizione privilegiata, sia in estate che in inverno. Andalo sorge infatti al centro dell'Altopiano della Paganella, conosciuto per gli impianti sciistici ma anche per le numerose escursioni che circondano tutta l'area e che arrivano fino al Lago di Molveno: uno specchio d'acqua alpino davvero meraviglioso.

Se però non siete mai stati in questa bellissima località, vi diamo alcuni spunti sulle cose da fare.

Escursioni e passeggiate in mezzo alla natura

Andare in Trentino significa immergersi nella natura incontaminata e scoprire dei luoghi naturali davvero incredibili. Partendo da Andalo sono moltissimi i sentieri che si possono percorrere ed il bello è che sono adatti a tutti: dagli escursionisti più esperti alle famiglie con bambini. Ci sono passeggiate adatte anche ai passeggini, dunque ce n'è davvero per tutti i gusti e tutte le esigenze ed il paesaggio da scoprire è superlativo.

Nelle immediate vicinanze di Andalo ci sono il Parco Naturale Adamello Brenta ed il lago di Molveno, ma basta spostarsi di poco per vedere anche altri paesaggi montani.

Relax e benessere a 360°

Cosa c'è di meglio, dopo una giornata trascorsa a fare trekking, che concedersi un momento di relax in un'area benessere? Il Trentino è famoso anche per questo e sono diversi gli hotel di Andalo con piscina e spa , dotati di sauna, bagno turco, piogge tropicali, percorso Kneipp e via dicendo. Questo è un dettaglio che spesso si sottovaluta ma che durante una vacanza in Trentino può fare una bella differenza.

Andalo Life Park: divertimento assicurato

Il Parco di Andalo è il fiore all'occhiello di questa località e molte famiglie scelgono proprio di soggiornare qui per poter portare i propri bambini in questo “paese dei balocchi”. L'Andalo Life Park è un parco enorme, una vera e propria cittadella dello sport in cui è possibile praticare moltissime attività: dal mini-golf al pattinaggio, dal calcetto al beach volley, dall'arrampicata alle bocce e chi più ne ha più ne metta. L'Andalo Life Park è un concentrato di divertimento per tutta la famiglia, anche grazie alle piscine con idroscivoli e ai gonfiabili di Bimbolandia amatissimi dai più piccoli.

In gita al museo: anche quando piove c'è qualcosa da fare

Sicuramente ve lo sarete chiesti: e se dovesse piovere? Cosa si può fare ad Andalo o nei dintorni? Come abbiamo accennato, questa località si trova in una posizione privilegiata perché in soli 40 minuti di auto si può raggiungere Trento. Oltre a visitare il centro storico della città che sicuramente merita, è possibile andare con i bambini al MUSE, il Museo delle Scienze che piace sempre moltissimo ai più piccoli e vale la pena visitare.