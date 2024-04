Montella: "Fino a prova contraria resto alla Fiorentina" | Il Sito di Firenze

Tuesday, 13 May 2014 – 21:24

"Sono preoccupato"

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 13/05/2014 – 01:24 — La Redazione

"Fino a prova contraria sarò l’allenatore della Fiorentina anche il prossimo anno". Lo ha dichiarato Vincenzo Montella a Montecatini Terme prima di ritirare il Premio Maestrelli come migliore allenatore della passata stagione.

"Ho parlato tanto, ho detto tutto con onestà e correttezza – ha ricordato – ora aspettiamo e vediamo. I tifosi sono preoccupati? Lo sono anch’io, vediamo cosa ci riserverà il futuro". Rossi al Mondiale? "Non mi sostituisco al CT Prandelli. Sicuramente – ha concluso – Rossi lo rivedremo la prossima stagione insieme a Gomez nella Fiorentina".

Segui @ilsitodifirenze

Tuesday, 13 May 2014 – 21:24

"Sono preoccupato"

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 13/05/2014 – 01:24 — La Redazione

"Fino a prova contraria sarò l’allenatore della Fiorentina anche il prossimo anno". Lo ha dichiarato Vincenzo Montella a Montecatini Terme prima di ritirare il Premio Maestrelli come migliore allenatore della passata stagione.

"Ho parlato tanto, ho detto tutto con onestà e correttezza – ha ricordato – ora aspettiamo e vediamo. I tifosi sono preoccupati? Lo sono anch’io, vediamo cosa ci riserverà il futuro". Rossi al Mondiale? "Non mi sostituisco al CT Prandelli. Sicuramente – ha concluso – Rossi lo rivedremo la prossima stagione insieme a Gomez nella Fiorentina".

Segui @ilsitodifirenze