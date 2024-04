Fiorentina – Torino: i prezzi dei biglietti | Il Sito di Firenze

Saturday, 17 May 2014 – 04:39

Ultima di Campionato

Mer, 14/05/2014 – 15:44 — La Redazione

I prezzi dei biglietti per Fiorentina – Torino, gara valida per l’ultima giornata di Campionato di Serie A 2013 – 2014, che si disputerà alli stadio Franchi di Firenze domenica 18 maggio 2014 alle ore 20:45:

Settori

Intero

Prevendita

Ridotto Under 18

Prevendita

Ridotto Under 14

Prevendita

Intero Match Day

Ridotto

Under18 Match Day

Ridotto Under14 Match Day

Tribuna Vip (TVa-TVb)

esaurito

nd

nd

nd

nd

nd

Tribuna

D’onore (Toa-Tob)

esaurito

nd

nd

nd

nd

nd

Poltronissima

(Pla-Plb)

esaurito

nd

nd

nd

nd

nd

Tribuna Laterale (Tlb-Tlc)

esaurito

nd

nd

nd

nd

nd

Tribuna Esterna (Tla-Tld)

€ 18

€ 14

€ 1

€ 20

€ 17

€ 1

Parterre Di Tribuna (Pt1-Pt9)

€ 35

€ 30

€ 1

€ 40

€ 30

€ 1

Maratona Centrale (Mac-Mad)

esaurito

nd

nd

nd

nd

nd

Maratona (Maa-Mab-Mae-Mal)

€ 20

€ 17

€ 1

€ 25

€ 20

€ 1

Parterre Maratona (Pm1-Pm7)

esaurito

nd

nd

nd

nd

nd

Curva Fiesole (N01-N13)

esaurito

nd

nd

nd

nd

nd

Curva Ferrovia (S02.N12)

€ 10

€ 8

omaggio

€ 14

€ 11

omaggio

settore Ospiti ( Os1-Os3)

€ 10

nd

nd

nd

nd

nd

