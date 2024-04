Nardella (PD): "Le paghe dei dirigenti del Comune saranno calibrate" | Il Sito di Firenze

Saturday, 19 July 2014 – 10:56

Mar, 13/05/2014 – 00:24 — La Redazione

"Nella riorganizzazione del Comune di Firenze calibrero il premio di produttività dei dirigenti sulla base dei risultati da loro ottenuti in tema di semplificazione amministrativa e burocratica".

Lo ha detto ieri il vicesindaco di Firenze Dario Nardella, durante il dibattito organizzato da Save the Cities con tutti i candidati a sindaco tranne Achille Totaro (FdI-AN, Alleanza per Firenze) assente per impegni a Roma. Nardella (candidato a sindaco per il PD) ha poi sottolineato che finora "i Quartieri non sono stati valorizzati abbastanza: io lo farò più di prima".

