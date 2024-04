Stampa Inglese: quasi fatta per Jovetic al City. Alla Fiorentina 30 milioni | Il Sito di Firenze

Tuesday, 19 August 2014 – 13:17

The Sun

Lun, 15/07/2013 – 00:03 — La Redazione

Stevan Jovetic e’ ad un passo dal Manchester City. Stando a quanto riporta ieri il Sun restano da definire solo alcuni dettagli relativi allo stipendio del giocatore. Tutto risolto, invece, con la Fiorentina che si appresta ad incassare i 30 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel contratto del 23enne attaccante montenegrino. Jovetic, sempre secondo il tabloid britannico, percepira’ un maxi-stipendio di oltre 6,5 milioni di euro a stagione per 5 anni.

