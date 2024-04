Fiorentina – Roma 0 a 1: le foto della partita | Il Sito di Firenze

Friday, 01 August 2014 – 03:00

Nainggolan regala la vittoria ai capitolini

Dom, 20/04/2014 – 01:55 — La Redazione

Le foto di Fiorentina – Roma 0 a 1, gara valida per la 15a giornata di ritorno, vinta dai giallorossi grazie ad una rete di Naiggolan al 26′ primo tempo.

Scatti di Tiziano Pucci.

Se non visualizzi la gallery, clicca QUI

