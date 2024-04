A 75 infrange un vetro e ruba borsa da un'auto | Il Sito di Firenze

Tuesday, 15 July 2014 – 05:14

Vale Petrarca

Sab, 12/07/2014 – 13:55 — La Redazione

Ha spaccato il finestrino di un’auto in sosta e ha rubato una borsa, ma è stato notato da un cittadino che ha avvisato i Carabinieri che sono intervenuti e lo hanno bloccato.

L’uomo, settantacinquenne originario della Campania, ha messo in atto il furto ieri intorno alle 12 in viale Petrarca, a Firenze.

