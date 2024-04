Tentano rapina, arrestati in flagrante due cittadini albanesi | Il Sito di Firenze

Tuesday, 12 August 2014 – 08:02

santo stefano in pane

Dom, 10/08/2014 – 13:01 — La Redazione

Due cittadini albanesi di 23 anni sono stati arrestati dalla polizia per tentato furto in un appartamento in via San Stefano in Pane a Firenze. Sono stati sorpresi da un passante che li ha colti sul fatto avvisando immediatamente la Polizia. Uno faceva il palo, l’altro si era arrampicato lungo un tubo fino al terrazzino di un appartamento dove una famiglia stava dormendo avendo lasciato una finestra aperta con le tapparelle abbassate. I due sono stati rintracciati dalle volanti del 113 e arrestati. Avevano diversi precedenti penali.

