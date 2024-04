Fiorentina Basket, Riccardo Paludi è il nuovo allenatore | Il Sito di Firenze

Thursday, 14 August 2014 – 09:31

pallacanestro

Mar, 12/08/2014 – 10:47 — La Redazione

Riccardo Paludi è il nuovo allenatore della Fiorentina Basket che disputerà la prossima Serie B del campionato nazionale di pallacanestro. Arriva il comunicato ufficiale della società bianco viola, nata dall’AbF che lo scorso anno era il Lega Due Silver. La società, si legge nella nota diffusa, "nell’affidare a Riccardo la guida della prima squadra, gli augura un “in bocca al lupo” per questa nuova avventura in maglia viola".

Tecnico di esperienza nel panorama cestistico toscano, fiorentino, tre anni fa allenatore della Minorconsumo Prato in Dnb e poi assistente di Paolini alla Pallacanestro Firenze targata Brandini in Dna. Da giocatore è stato fino al 1984 nella Firenze protagonista di campionati importanti proseguendo la sua carriera sui parquet della Serie A sponda Pistoia. Attaccante di livello, è stato per due volte capocannoniere nella ‘vecchia’ B d’eccellenza. Ha ricevuto il Fiorino d’Oro di Firenze per meriti sportivi dal sindaco Lando Conti.

