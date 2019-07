"Agosto io ci sono": A.T.T. aderisce al progetto "Mai Soli"

Mer, 31/07/2019 - 00:13 — La redazione

Anche quest’anno la nostra associazione di categoria, in collaborazione con la Città Metropolitana ed il Comune di Firenze, rilancia l’iniziativa “AGOSTO IO CI SONO”, giunta ormai alla tredicesima edizione.

Come già avvenuto nel 2018, l’iniziativa della Fiesa Confesercenti si arricchisce con una nuova, importante adesione, che non ha a che fare con il commercio, bensì con l’aiuto in termini di cure e di supporto psicologico e affettivo ai malati di tumore.

Aderisce infatti ad “Agosto io ci sono” anche l’A.T.T., Associazione Tumori Toscana, con il progetto “Mai Soli” per garantire anche per tutto il mese di Agosto le Cure Domiciliari Oncologiche ai malati e alle loro famiglie, rivolgendo una particolare attenzione a quei pazienti più fragili per i quali, in un periodo critico come quello estivo, diventa fondamentale la vicinanza di personale medico, infermieristico e dei volontari.

Intanto, proprio negli ultimi 13 anni sono cambiati, eccome, stili di vita e capacità di acquisto dei consumatori, e di conseguenza, anche il posizionamento sul mercato delle imprese food.

E’ infatti cresciuto in modo esponenziale il servizio capillare e diffuso che il commercio di vicinato riesce a svolgere, anche nel mese di agosto, nel nostro territorio.

Ciò a conferma di come il commercio tradizionale, in sede fissa e su area pubblica, sia essenziale e necessario per la vivibilità delle città.

Come già negli ultimi 13 anni, anche quest’anno la nostra associazione ha provveduto, nelle scorse settimane, ad inviare un questionario a tutte le attività del settore in modo da raccogliere, per tempo, sul territorio, le indicazioni su aperture e chiusure nel mese di agosto 2019.

Le prime adesioni stanno giungendo in questi giorni e il primo elenco delle attività aderenti sarà presto consultabile, grazie alla preziosa collaborazione con Comune e Città Metropolitana di Firenze, sui siti istituzionali (e profili social) di Confesercenti Firenze (www.confesercenti.fi.it) della Città Metropolitana (www.cittametropolitana.fi.it) e del Comune di Firenze (http://www.comune.fi.it).

“In questo modo anche quest’anno – ha spiegato il Presidente Confesercenti Claudio Bianchi – forniremo un importante servizio ai cittadini che rimarranno nelle nostre città, garantendo una dettagliata informazione sulle attività aperte, con l’obiettivo di garantire, anche nel mese di Agosto, uno shopping “easy”, a portata di mano di famiglie, anziani, soggetti fragili.”

Secondo le stime Confesercenti negli ultimi 13 anni le ferie dei commercianti food durante la consueta “pausa agostana” si sono di fatto più che dimezzate, passando da una media di 20 giorni a quella attuale di 7/10 giorni.

In crescita, negli ultimi anni, anche il numero di attività sempre aperte, tanto da potersi ormai configurare l’esistenza di un sistema distributivo “SEMPRE APERTO” ormai vicino al 65% delle attività, soprattutto se comprendiamo gli esercizi di somministrazione e l’offerta food che giunge dagli oltre 100 mercati rionali/settimanali (a Firenze città anche i mercati coperti di S. Lorenzo e S.Ambrogio che da sempre rivestono una grande importanza dal punto di vista dell’offerta commerciale”.

Le schede di adesione finora raccolte da Confesercenti riguardano imprese di tutto il territorio e comunque appartenenti principalmente alla molteplice gamma delle attività food e somministrazione; il lavoro di “raccolta” continuerà naturalmente anche nei prossimi giorni (per aderire o acquisire info è sufficiente inviare una semplice mail a [email protected]).

"Come ogni anno, Confesercenti Firenze porta avanti questa virtuosa iniziativa per far conoscere quali esercizi commerciali resteranno aperti in città nel mese di agosto; si tratta di un'analisi importante, che parte dalla constatazione che questi negozi, oltre a garantire il loro servizio in un periodo tradizionalmente di ferie, rappresentano anche un vero e proprio presidio sociale per il nostro territorio. – commenta Federico Gianassi Assessore al Commercio e alle Attività produttive del Comune di Firenze - Ringrazio anche l’Associazione Tumori Toscana che anche quest’anno fa parte del progetto e che con i suoi volontari assicura anche nel periodo estivo questo importantissimo servizio a favore della nostra comunità”.

“Nel periodo estivo la gente e in particolare l’utenza più debole si trova maggiormente in difficoltà – commenta il consigliere delegato per lo Sviluppo Economico della Città Metropolitana Sandro Fallani – e l’apertura dei negozi durante il periodo estivo è un servizio importante che contribuisce alla qualità della vita di chi nelle città ha più bisogno di servizi di prossimità. Gli esercizi commerciali svolgono una funzione sociale e con questa iniziativa, della quale li ringrazio, gli esercenti dimostrano sensibilità e coscienza del loro ruolo”.

“Il periodo estivo –spiega il Dottor Giuseppe Spinelli, Presidente A.T.T. – per molti è il periodo del divertimento e del relax ma non per tutti è cosi: tanti malati oncologici e le loro famiglie sono costretti a rimanere in città e ad affrontare la malattia in condizioni di solitudine e di disagio. Quando la città si svuota e la rete di assistenza si allenta i malati hanno più bisogno di aiuto ed è importante per loro sapere di poter contare su qualcuno. Il nostro obiettivo è quello che nessun malato di tumore debba mai sentirsi solo. L’A.T.T. da sempre NON VA IN VACANZA, perché il cancro non va in vacanza, le malattie gravi non vanno in vacanza, e quindi noi ci siamo, cercando di fornire gli stessi servizi degli altri mesi dell’anno: le cure domiciliari oncologiche gratuite 24h su 24 con personale specializzato”. Per info www.associazionetumoritoscana.it