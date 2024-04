Tramvia, Amato (M5S): appello per la fauna selvatica lungo il Mugnone | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 22:29

Ven, 25/07/2014 – 18:39 — La Redazione

“Gli uccelli che hanno nidificato lungo il Mugnone, con l’avvio dei cantieri della linea 3 della tramvia, sono in serio pericolo e il sindaco deve garantire la loro tutela”. E’ l’appello della consigliera Miriam Amato (M5S). “Sono numerosi le leggi inerenti la protezione della fauna selvatica – spiega Amato -: quelle europee (direttiva n. 79/409), nazionali (n. 157/92 – n. 189/2004 – n. 120/2010),regionali (n. 3/94) e comunali (Regolamento di Firenze aprile 2014) non ultimo, l’art. 13 del Trattato di Lisbona dell’Unione Europea che obbliga gli Stati membri a tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Considerando che il tratto del torrente Mugnone, interessato dai cantieri per la realizzazione della linea 3 della tramvia, si configura come oasi naturalistica, soggetto a vincolo paesaggistico( num. univoco regionale 9048045; DM 25/5/1955), con specie individuate viventi nidificanti e non, di specie più o meno rare e protette, qualsiasi lavoro invasivo, soprattutto nel periodo della nidificazione, è in radicale contrasto con gli obiettivi delle leggi”.

“Ho raccolto l’appello delle associazioni animaliste ed ho cercato di portare il problema in commissione ambiente – continua Amato – ma purtroppo non mi è stata data la possibilità di esporlo. Ho inoltre cercato di preparare un’interrogazione con risposta in aula, per il prossimo consiglio comunale, ma non ho trovato il sostegno del resto dell’opposizione e non raggiungendo il numero di firme necessarie è passata come interrogazione con risposta scritta, con tempi molto più lunghi. Ma il problema rimane”.

