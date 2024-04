Fiorentina: vittoria col Betis. Arriva Marin. Camporese al Bari | Il Sito di Firenze

Thursday, 14 August 2014 – 09:31

Oggi rientro a Firenze

Mar, 12/08/2014 – 00:10 — La Redazione

Tournée spagnola positiva per la Fiorentina che, dopo il 2 a 0 inflitto al Malaga, ieri sera ha vinto la seconda ed ultima gara in terra iberica al Villamarin di Siviglia. La gara contro il Real Betis è finita 2 a 1. In rete Vargas e Babacar nel primo tempo, in apertura di ripresa Matilla ha accorciato le distanze.

Oggi la squadra farà ritorno a Firenze e Montella, dopo un allenamento pomeridiano di scarico, concederà 48 ore di riposo. Il 16 agosto a Varsavia è l’amichevole di lusso col Real Madrid.

Intanto ieri è arrivato a Firenze per sostenere le visite mediche il centrocampista tedesco di origini bosniache Marko Marin. Il giocatore arriva in Viola dal Chelsea con la formula del prestito. Per l’eventuale riscatto si parla di una cifra attorno ai 5-6 milioni. Per quanto riguarda il mercato in uscita è stato ufficializzato il prestito di Michele Camporese all’AS Bari.

