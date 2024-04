La Guardia di Finanza di Firenze sequestra 782 Kg di marijuana. 9 arresti | Il Sito di Firenze

Thursday, 22 May 2014 – 14:32

Traffico internazionale di droga

Mar, 20/05/2014 – 12:07 — La Redazione

La Guardia di Finanza di Firenze ( con l’ausilio dei reparti della Guardia di Finanza di Roma, Tivoli, Chiavari, Fermo e Fano) ha sequestrato 782 chili di marijuana (per un valore di 4,6 milioni di euro.

Nove gli arresti (sette albanesi, un rumeno e un italiano). Per i sottoposti a custodia cautelare l’accusa è traffico internazionale di stupefacenti con l’aggravante della transnazionalità. La droga, secondo l’accusa, veniva importata dall’Albania in Italia.

