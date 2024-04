Aeroporti, Firenze – Cna: "La politica metta fine alle sceneggiate" | Il Sito di Firenze

Tuesday, 08 July 2014 – 06:32

Parla il presidente Andrea Calistri

Sab, 05/07/2014 – 13:04 — La Redazione

"Non possiamo non tener conto degli interessi di chi abita nei territori su cui insistono alcune infrastrutture, ma credo sia compito della politica mettere la parola fine a una serie di sceneggiate che purtroppo continuiamo a vedere". Così Andrea Calistri, presidente di CNA Firenze, interpellato dai giornalisti sul potenziamento dell’aeroporto di Firenze Peretola, dopo il voto favorevole del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino a una mozione contraria alla previsione di realizzare la nuova pista parallela.

"Ci aspettiamo – ha aggiunto – che la politica una buona volta trovi una quadra per dare al territorio un aeroporto che funzioni. Noi non siamo innamorati dei 400 metri, della posizione, a noi interessa che Firenze abbia la capacità di ricevere voli internazionali, possibilmente con collegamenti agli hub intercontinentali e, perché no, anche qualche volo intercontinentale".

