VIDEO- Rimateria, la Regione blocca l'ampliamento di "Monte Puzzo" la discarica di Piombino

Mar, 05/11/2019 - 12:42 — Costanza Castiglioni

"La Regione non approva l'ampliamento di Rimateria, la discarica di Piombino."

Era il 24 luglio scorso, quando vi abbiamo mostrato le immagini di Monte Puzzo, l'enorme discarica a cielo aperto di Ischia di Crociano a Piombino, a pochi metri dal centro abitato di Colmata. (clicca qui per l'articolo "Chi ci pensa a Piombino")

Come ci raccontarono a gran voce, per i residenti, insieme al Comitato di Salute Pubblica Val di Cornia, ed in secondo luogo, anche al neo sindaco Francesco Ferrari, sono stati mesi di grande lotta allo "scempio" Rimateria, a tutte le multinazionali che si sono alternate e spartite, interi lotti per riversare rifiuti di ogni tipo, ed infine, ma non per importanza, alla Regione Toscana ed alle amministrazioni circostanti, che hanno avvallato questo progetto fin dal suo inizio e sostenuto nel proprio interesse.

Una situazione inaccettabile, alla quale si è cercato di opporsi in ogni modo, dalla raccolta firme ad ogni tipo di diffida e richiesta di accertamento possibile, sulle conseguenze degli enormi danni che provoca, sia dal punto di vista ambientale, che per la salute di chi ci abita.

Il 22 ottobre, mentre in piazza dell'Unità si manifestava per il NO al raddoppio della discarica ( clicca per l'articolo "Piombino scende in piazza per dire no al raddoppio della discarica"), negli uffici della Giunta Regionale, si è tenuta la riunione del Nucleo di Valutazione dell'impatto ambientale, per

l’espressione del parere tecnico alla Giunta Regionale relativo al Progetto da realizzarsi presso il polo

industriale ad Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), suddiviso in tre punti:

1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro

riutilizzo come MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero

dell’Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;

2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini - riprofilatura con la

discarica RiMateria;

3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53;

Ieri sera, la Giunta regionale, su proposta del presidente Enrico Rossi, pur facendo proprie le conclusioni del Nucleo di Valutazione di impatto ambientale, ha deciso finalmente, di non approvare la delibera con la quale, in linea con il parere n. 198 espresso il 30 ottobre dal Nucleo regionale di Valutazione di impatto ambientale, si sarebbe dato il via libera con prescrizioni all’ampliamento della discarica, gestita da RiMateria spa, presso il polo industriale in località Ischia di Crociano nel comune di Piombino.

L’esecutivo ha deciso di applicare il principio di precauzione in relazione ai problemi di risanamento ambientale e di tutela dei disagi subiti dai cittadini. Il problema è quello dell’eliminazione dei cattivi odori che provengono dalla discarica ex Asiu nella quale a suo tempo sono stati conferiti i rifiuti responsabili delle maleodoranze. In proposito il gestore è stato oggetto, lo scorso 19 settembre, di una diffida i cui termini sono scaduti.

La Giunta regionale ha quindi chiesto alla Direzione regionale ambiente e all’Arpat di compiere la necessaria verifica sull’ottemperanza o meno alle prescrizioni contenute nella diffida. E soltanto se la verifica darà parere positivo è intenzionata ad approvare un provvedimento in linea con il parere del Nucleo regionale di Valutazione di impatto ambientale. In caso di verifica negativa la Giunta regionale valuterà i provvedimenti da adottare al riguardo.

di Costanza Castiglioni