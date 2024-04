Giardino di Boboli: in corso la verifica di stabilità delle piante | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 19:59

Durerà tutta l’estate

Gio, 24/07/2014 – 00:00 — La Redazione

Come Previsto nel processo di controllo del “verde”, è iniziata una verifica di stabilità per circa 750 piante del Giardino di Boboli, in corrispondenza di alcune criticità che i recenti eventi atmosferici hanno accentuato.

Fino al termine delle operazioni di controllo rimarrà chiuso il Viale dei platani. Inoltre l’emiciclo degli alberi nel Prato delle colonne (35 piante in tutto) è stato transennato.

Condotta dal personale tecnico, l’operazione si svolge nell’interesse della sicurezza dei frequentatori di queste particolari aree del Giardino di Boboli di Firenze, oltre che per la corretta manutenzione dell’alberatura, ed è previsto che prosegua per tutta la stagione estiva.

Le precedenti operazioni di valutazione e la messa in sicurezza degli alberi dell’emiciclo del Prato delle sono state effettuate nel 2011.

